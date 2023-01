Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Blitzer-App verbotenerweise verwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.01.2023 gegen 19:00 Uhr konnte in der Ritter von Geissler Straße in Weisenheim am Sand ein 69-jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der eine Blitzer-Warn-App auf seinem Handy installiert und während der Fahrt verwendet hatte. Während der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass er mit seinem Mobiltelefon die sogenannte "Blitzer-App" benutzte. Das Mobiltelefon lag hierbei in der Mittelkonsole mit eingeschaltetem Bildschirm. Für Autofahrer ist die Nutzung einer solchen App verboten. Auf den 69-Jährigen kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

