Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Tier ausgewichen und dadurch Verkehrsunfall verursacht

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am späten Sonntagabend fuhr ein 21jähriger Mannheimer mit seinem Audi A3 auf der A650 von Bad Dürkheim kommend in Richtung Ludwigshafen. Kurz vor der Ausfahrt Ruchheim versuchte der Autofahrer einem Reh auszuweichen, welches über die Autobahn lief. Dabei kam der 21jährige mit seinem Auto ins Schleudern und prallte frontal gegen die Mittelleitplanke. Der Anstoß war so stark, dass mehrere Trümmerteile vom Audi auf der Gegenspur landeten. 3 Autofahrer auf der Gegenfahrbahn erkannten die Fahrzeugtrümmer zu spät und fuhren über diese drüber. Dadurch entstand an deren Auto ebenfalls ein Schaden. Der Unfallverursacher und 2 Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Da bei dem Unfall eine größere Menge Öl und Kraftstoff auslief, musste die A650 für die Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung in Richtung Ludwigshafen für knapp 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 15000 Euro.

Neben der Polizei waren die freiwillige Feuerwehr Ruchheim, die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell