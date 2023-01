Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermutlicher Fahrraddiebstahl - Eigentümer gesucht

Haßloch (ots)

Am Samstag den 21.01.2023 gegen 17:00 Uhr fand eine Anwohnerin in ihrem Hof in der Kirchgasse in 67454 Haßloch ein Mountainbike vor, dass dieser nicht gehörte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte abschließend nicht festgestellt werden, ob das Fahrrad versehentlich im Hof der Haßlocherin abgestellt oder dieses zuvor entwendet wurde. Aus diesem Grund wird darum gebeten, dass sich der Eigentümer des Mountainbikes mit entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de meldet.

