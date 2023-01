Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch Cannabisgeruch aufgefallen...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 41-Jähriger aus Neustadt/W. am 22.01.2023 um 15:00 Uhr, als er mit seinem E-Scooter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich starker Cannabisgeruch ausgehend von dem Fahrer des E-Scooters durch die Beamten wahrgenommen werden. Zudem wies dieser Auffälligkeiten auf, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Da der Mann in einen urinbasierten Vortest nicht einwilligte, wurde diesem in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Eine Durchsuchung des Neustadters, sowie seiner mitgeführten Gegenstände führte nicht zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Dessen E-Scooter wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Der 41-Jährige muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

