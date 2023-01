Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus.

Grünstadt (ots)

Am Freitag bot sich einem 61-jährigen Hausbesitzer ein verheerendes Bild bei dessen Heimkehr. Im Verlauf des Nachmittags kam es zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus am Stadtrand von Grünstadt in der Tiefenthaler Straße. Die unbekannte Täterschaft warf zunächst das Glas der rückseitigen Terrassentür mit einem Blumenkübel ein. Danach drangen die Unbekannten durch diese aufgebrochene Tür in das Gebäude ein. Alle Räume im Erdgeschoss und im oberen Geschoss wurden durchsucht. Sämtliche Schubladen und Schränke wurden aufgerissen und entleert. Aus dem Schlafzimmer der Geschädigten wurden verschiedener Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 10000 Euro entwendet. Aus dem Schlafzimmer der 24-jährigen Tochter wurden nochmal Schmuck und Erbstücke im Wert von etwa 8000 Euro gestohlen. Danach entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter anhand der Spurenlage dauern noch an. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen melden Sie bitte der zuständigen Polizeiinspektion in Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell