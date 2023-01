POL-PDNW: Drogenfahrt in Mertesheim

Grünstadt (ots) - Am Freitag bot sich einem 61-jährigen Hausbesitzer ein verheerendes Bild bei dessen Heimkehr. Im Verlauf des Nachmittags kam es zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus am Stadtrand von Grünstadt in der Tiefenthaler Straße. Die unbekannte Täterschaft warf zunächst das Glas der rückseitigen Terrassentür mit einem Blumenkübel ein. Danach drangen die Unbekannten durch diese aufgebrochene Tür in ...

mehr