Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Wehrer Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 15.30 Uhr, den Außenspiegel eines roten VW T-Modell ab. Der VW stand am Fahrbahnrand in der Wehrer Straße in Höhe der Hausnummer 2 A. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

