Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Partnerin bedroht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.01.2023 gegen 19:35 Uhr kam es in Freinsheim während der dortigen Rotweinwanderung zu Streitigkeiten. Im Rahmen von Streitigkeiten aufgrund von Beziehungsproblemen bedrohte ein 35-Jähriger seine 31-jährige Partnerin und deren Ex-Freund. Weiterhin stieß er sie mehrfach zu Boden, wobei diese leicht an den Knien verletzt wurde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-Jährige schließlich am Bahnhof in Freinsheim festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnte bei ihm Amphetaminpulver und ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden uns sichergestellt werden. Er trug dieses Messer, mit einer feststellbaren Klinge von 7cm, griffbereit am Gürtel. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Da es hier um einen sogenannten Fall von Gewalt in engen sozialen Beziehungen handelt, wurde gegen den 35-Jährigen ein befristetes Kontaktverbot verfügt. Weiterhin wird gegen ihn wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell