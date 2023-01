Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an Milchtankanhänger (06.01.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 07:45 Uhr bis 11:45 Uhr wurde ein Milchtankanhänger mit der Aufschrift Schwarzwaldmilch durch eine unbekannte Täterschaft beschädigt. Dieser war in der Zeit auf einem Parkplatz in der Geutschenstraße (K5728) auf Höhe des Wanderparkplatzes Stöcklewald zwischen Schönwald und Unterkirnach abgestellt. Vermutlich mit einem Messer wurden beide Schläuche der Bremsanlage und mehrere Schläuche der Luftfederung durchgeschnitten. Außerdem wurden die Beleuchtungseinrichtungen eingeschlagen. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des abgestellten Anhängers festgestellt haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St.-Georgen unter Tel. 07724 9495-0 erbeten.

