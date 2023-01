Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Liggersdorf, Lkrs. KN) Kellerbrand 06.01.2023

Hohenfels-Liggersdorf (ots)

Am frühen Freitag Morgen, gg. 05.45 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Liggersdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die 3 Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr Hohenfels, die mit 20 Kräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Brand war im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Durch die starke Verrußung entstand am Gebäude sowie dem Inventar ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Zwei Bewohner erlitten beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurden von einer RTW-Besatzung zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

