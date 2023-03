Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in ein Wohnhaus

Klingenmünster (ots)

Zwischen 25.3.23, 16 Uhr und 26.3.23, 3.00 Uhr, wurde in Klingenmünster, in der Schlösselstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden.

