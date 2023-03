Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Knittelsheim (ots)

Am 25.3.2023 gegen 21:30 Uhr verlor ein 25-Jähriger aus Hochstadt mit seinem Fahrzeug am Ortseingang Knittelsheim, von Ottersheim kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte gegen ein Steinkreuz und kam an der Friedhofsmauer zum Stillstand.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen eine Alkoholisierung von 0,32 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet; eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und der Führerschein sichergestellt.

An dem Steinkreuz sowie der Friedhofsmauer entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und dürfte einen Totalschaden darstellen.

