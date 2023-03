POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Bad Bergzabern

Germersheim (ots) - Ein 52-jähriger Germersheimer wurde am vergangenen Samstag gegen 23 Uhr in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hiernach musste ihm die Weiterfahrt untersagt werden: Mit 2,19 Promille war er deutlich alkoholisiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet; eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim ...

