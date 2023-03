POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Diez (ots) - Am 10.03.23 wurde der 18-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem E-Scooter war ein für das Vorjahr ausgestellte Versicherungskennzeichen (Farbe: grün) angebracht. Ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht, so dass gegen den Fahrer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Diez ...

