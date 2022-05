Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Alleinunfall im AK Neuss-West - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 2. Mai 2022, 19:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend im Autobahnkreuz Neuss-West verletzte sich ein Motorradfahrer lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 38-Jähriger aus Duisburg mit seinem Motorrad (BMW) auf der A 46 in Richtung Neuss. Im AK Neuss-West wechselte er auf die A 57 in Richtung Nimwegen und verlor in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad. Er geriet in einen aufsteigenden Böschungsbereich, prallte gegen ein Verkehrszeichen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Laut Aussage des Notarztes bestand Lebensgefahr. Der Duisburger wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Rettungseinsatzes wurde die Fahrbeziehung sowie die Auffahrt der AS Neuss-Zentrum gesperrt.

