Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahrradunfall in Garath - 49-Jährige schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. April 2022, 11:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Garath wurde eine 49-jährige Radfahrerin aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit eine 78-jährige Kölnerin mit ihrem Fiat auf der Koblenzer Straße in Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung zur Josef-Maria-Olbrich-Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Diese benutzte den parallelen Radweg an der Koblenzer Straße und überquerte die Josef-Maria-Olbrich-Straße mit ihrem Rad bei Grünlicht. Die 49-jährige Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in das nächstgelegene Krankenhaus.

