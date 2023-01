Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Rinkeroder Weg, Einbruch in Garage

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 20.01.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 21.01.2023, 10:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Gartengeräte und Werkzeuge aus einer Garage auf dem Gelände der Sportanlage des "SV Davaria Davensberg" am Rinkeroder Weg in Ascheberg. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

