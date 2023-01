POL-COE: Dülmen/Vorstellung neuer Bezirksbeamter

Coesfeld (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Coesfeld und der Staatsanwaltschaft Münster: In den frühen Morgenstunden am Freitag klickten die Handschellen. An seiner Wohnanschrift in Selm konnte ein 21-Jähriger festgenommen werden. Die Polizei im Kreis Coesfeld geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um den gesuchten ...

