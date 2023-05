Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Attendorn (ots)

Am Samstag (29. April) hat sich gegen 22:05 Uhr auf der L 880 zwischen Mecklinghausen und Oberveischede eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger mit einem grünen "Fiat Panda" die Straße in Richtung Oberveischede. In einer Kurve kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Dieses soll sich auf seiner Fahrbahnseite befunden haben. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 33-Jährige nach rechts. Sein Wagen kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer sowie sein 29-Jähriger Beifahrer wurden verletzt. Sie wurden von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

Der entgegenkommende, unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Zur Klärung des Unfalls benötigt die Polizei dringend Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110.

