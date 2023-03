Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Die Polizei in Lippstadt führte am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 7 Uhr bis 15 Uhr einen Schwerpunkteinsatz durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Lippstädter Stadtgebiet. Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 70 Fahrzeuge und ahndeten 32 Verkehrsverstöße. In insgesamt 40 verkehrsdidaktischen Gesprächen mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern, konnte auf die Wichtigkeit der Einhaltung von Verkehrsregeln aufmerksam gemacht werden. Die polizeiliche Präsenz wurden von den Lippstädter Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv wahrgenommen. Auch zukünftig wird die Polizei im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen die Unfallursachen anhaltend bekämpfen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell