Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag kam es auf dem Konrad-Adenauer-Ring gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter PKW befährt den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Lindenstraße. Eine Radfahrerin überquerte den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Bernd-Rosemeyer-Straße kommend in Richtung Gartenstraße. Der PKW-Fahrer übersah die Radfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß kam und die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Daraufhin stieg der Verursacher kurz aus seinem Auto und es kam zu einem kurzen Kontakt mit der Radfahrerin. Nachfolgend hat er sich jedoch in sein Fahrzeug begeben und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um eine Mercedes-A-Klasse gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen, der sich womöglich das Kennzechen des Verursachers notiert hat, sowie nach anderen Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen.

