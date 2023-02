Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Wellensiek - Am Sonntagabend, 19.02.2023, brach ein unbekannter Täter in ein Haus am Wellensiek, im Bereich Wertherstraße, ein. Der Einbrecher entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte im Zeitraum von 21:30 Uhr und 22:44 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er das Haus nach Wertsachen und entwendete Bargeld, elektronische Artikel und Kleidung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell