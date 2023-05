Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach gestohlenem Fahrzeug gesucht

Oberveischede (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (30. April) zwischen 9 und 16 Uhr einen in der Oberveischeder Straße geparkten Mercedes gestohlen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zunächst in das Wohnhaus eindrangen und den Originalschlüssel an sich nahmen. Anschließend fuhren sie mit dem vor dem Wohnhaus geparkten Mercedes weg. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Limousine der Modellreihe AMG GLC in blau. An dem Fahrzeug waren zwei Kennzeichen mit Olper Ortskennung angebracht. Eine entsprechende Sachfahndung wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

