Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Tankstelle - Vernebelungsanlage ausgelöst

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Samstag brachen bislang unbekannte Täter in die JET-Tankstelle auf dem Ostring in St. Tönis ein. Hierbei wurde massive Gewalt angewandt, um die Eingangstüren zu öffnen. Pech für die Einbrecher: Die Tankstelle war mit einer Vernebelungsanlage ausgestattet, die dafür sorgt, dass im Fall eines Einbruchs, neben einem Alarm auch ein Sicherungssystem ausgelöst wird, welches den Tätern die Sicht nimmt. Mutmaßliches Ziel der Einbrecher dürften Tabakwaren gewesen sein, wobei bislang unbekannt ist, ob die Täter überhaupt etwas entwenden konnten. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung am Tatort. Sollten Sie am Samstag, in den frühen Morgenstunden, auf dem Ostring in St. Tönis etwas Verdächtiges festgestellt haben, zögern Sie bitte nicht, Kontakt zur Polizei Viersen unter 02162/377-0 aufzunehmen./Ren (333)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell