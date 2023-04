Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer fährt Radfahrer an und fährt weg - Radfahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Greefsallee in Viersen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Willicher fuhr mit dem Rad auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Richtung Lichtenberg. An der genannten Kreuzung überquerte er die Greefsallee. Der bisher unbekannte Autofahrer kam aus der Greefsallee und nahm dem 21-jährigen auf dem Radweg die Vorfahrt. Er fuhr dem Willicher an das Hinterrad, sodass dieser zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Eine Unfallzeugin kam zunächst zu ihm. Der Autofahrer erkundigte sich anschließend auch nach seinem Gesundheitszustand. Er hinterließ eine Handynummer und fuhr anschließend von der Unfallörtlichkeit weg. Der 21-Jähriger ging selbstständig in ein Krankenhaus und informierte die Polizei.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Zeugin, die den angefahren Willicher angesprochen hat, sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /cb (330)

