POL-VIE: Beifahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Ostermontag gegen 17.20 Uhr befuhren ein 67jähriger Mann aus Willich und seine 62jährige Ehefrau mit ihren Pedelecs in Willich-Schiefbahn den Radweg der Linsellesstraße aus Richtung Bundesstraße kommend in Richtung Schiefbahn. In Höhe der Straße Am Nordkanal wurden Sie von einem, aus ihrer Sicht von links kommenden, 47jährigen PKW-Führer aus Neuss übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, ...

