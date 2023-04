POL-VIE: Zwei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Willich-Anrath (ots) - Am Samstagabend wurde die Polizei in ein Seniorenheim am Josefsplatz in Willich-Anrath gerufen. Hier waren offensichtlich mehrere Schließfächer in den Zimmern der Bewohner aufgebrochen worden. In mindestens einem Fall wurden hierbei Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Mitarbeiter und Besucher hatten zur fraglichen Zeit einen verdächtigen Mann beobachtet, welcher versuchte, sich ...

