Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Wertfächer in Altenheim aufgebrochen

Willich-Anrath (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei in ein Seniorenheim am Josefsplatz in Willich-Anrath gerufen. Hier waren offensichtlich mehrere Schließfächer in den Zimmern der Bewohner aufgebrochen worden. In mindestens einem Fall wurden hierbei Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Mitarbeiter und Besucher hatten zur fraglichen Zeit einen verdächtigen Mann beobachtet, welcher versuchte, sich Zutritt zu unterschiedlichen Zimmern zu verschaffen. Die Kriminalpolizei suchte den Tatort zwecks Spurensicherung auf. Sollten auch Sie zur fraglichen Zeit im Seniorenheim St. Josef zugegen gewesen sein und sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0./Ren (324)

