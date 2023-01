Polizei Düren

POL-DN: 84-Jährige geschlagen: Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Am Sonntag (08.01.2023) wurde eine 84-Jährige von einer bislang unbekannten Frau geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Seniorin aus Düren war gegen 12:30 Uhr zu Fuß auf der Wirtelstraße/ Kleine Zehnthofstraße, unterwegs als sie am dortigen Brunnen eine Frau beobachtete. Da die 84-Jährige davon ausging, dass die Unbekannte den Brunnen beschädigt, sprach sie die Frau an. Diese reagierte nach Angaben der Dürenerin daraufhin sehr ungehalten und schlug der 84-Jährigen unvermittelt auf den Rücken. Anschließend entfernte sie sich in Richtung Kölnstraße. Die Frau wird von der Seniorin wie folgt beschrieben:

- etwa 20 Jahre alt - etwa 165 cm groß - bekleidet mit einem pinken Oberteil und einem schwarzen, flachen Hut

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell