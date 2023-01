POL-DN: Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs

Düren (ots) - In Düren brachen am Sonntag (08.01.2023) Unbekannte in ein Geschäft und in den angeschlossenen Lagerraum ein. Die Täter verschafften sich zwischen 02:00 Uhr und 03:03 Uhr Zugang zu dem Ladenlokal in der Wirtelstraße, indem sie gewaltsam eine Seitentür des Geschäfts öffneten. Unter erneuter massiver Gewaltanwendung öffneten sie anschließend die Tür zum Lagerraum und durchsuchten einen Büroraum ...

