Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung an Pkw/ Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Montag (3. Oktober) wurde gegen 6.55 Uhr der Brand eines Pkw festgestellt, der in einer Einfahrt an der Mittelstraße stand. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um Brandstiftung. Wer hat kurz vor der Entdeckung des Brandes Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell