POL-DN: Einbrecher durchsuchen Büro eines Ladenlokals

Kreis Düren (ots) - In der Zeit von Freitag (06.01.2023) bis Sonntag (08.01.2023) kam es zu insgesamt 19 Diebstählen an oder aus Pkw. In fünf Fällen entwendeten Unbekannte Täter Katalysatoren, an fünf Pkw wurden die Scheiben eingeschlagen. In den anderen Fällen wurden unter anderem Türen der Pkw aufgehebelt. Die Polizei Düren nimmt diese Taten zum Anlass, um erneut auf Diebstahlschutz aufmerksam zu machen. So können Sie sich vor Diebstahl schützen: -Liefern Sie ...

mehr