POL-DN: Unfallflucht in der Fußgängerzone

Düren (ots) - Am gestrigen Freitag wurde der Dürener Polizei eine weibliche Person gemeldet, die in der Dürener Innenstadt als vermeintliche Spendensammlerin unterwegs war. Sie gab sich als Nichte von Peter Borsdorff aus, um in seinem Namen für die Aktion "Running for Kids" zu sammeln. Nach Rücksprache mit Peter Borsdorff distanziert er sich ausdrücklich von dieser Aktion in seinem Namen. Er hat keine Nichte, die ...

