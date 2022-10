Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0631--Zwei Tage Verkehrskontrollen in Bremen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 5.10. bis 6.10.22

Die Polizei Bremen führte am Mittwoch und Donnerstag in Walle zwei größere Verkehrskontrollen durch. Dabei ging es vor allem um die Erkennung von unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrerinnen und Autofahrern. Die Ergebnisse sind erschreckend.

Die Einsatzkräfte kontrollierten ab den frühen Nachmittagsstunden am Mittwoch am Autobahnzubringer Überseestadt und am Donnerstag an der Bremerhavener Straße insgesamt 466 Fahrzeuge. 24 Personen mussten sich hierbei aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen einer Blutentnahme unterziehen. Neun Fahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sechs Personen führten Waffen wie Schreckschusspistole oder Einhandmesser mit sich. Gegen sie wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Weiter stellte die Polizei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Dazu ahndeten die Polizistinnen und Polizisten 36 Verkehrsordnungswidrigkeiten und erteilten 54 Verwarnungen. Bei einem Fahrer entdeckten und sicherten die Einsatzkräfte eine Gasflasche ohne Abdeckung mit ausströmendem Gas im Fahrzeuginneren. Aufgrund der Kontrollen staute es sich zeitweise. Gegen 18 Uhr endeten die Kontrollmaßnahmen.

Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen sind ein Warnsignal und zeigen, wie wichtig diese Großkontrollen sind. Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist die Beeinträchtigung durch psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente. Die Polizei Bremen wird auch in Zukunft solche auf Drogenerkennung im Straßenverkehr angelegte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell