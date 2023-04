Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rot für Raser, Poser und illegales Tuning

Kreis Viersen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Viersen nahm an Karfreitag am länderübergreifenden Einsatz gegen Raser, Poser und illegales Fahrzeugtuning teil. Allgemein war das Verkehrsaufkommen sehr gering. Die kühlen Temperaturen und immer wieder einsetzender Regen luden nicht zu Spritztouren ein. Trotz des breit angekündigten Einsatzes fielen diverse Verkehrsteilnehmer auf: 79 Verkehrsteilnehmer wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, wovon 20 Fahrzeugführer derart schnell fuhren, dass sie ein Bußgeldbescheid erwartet. Ein BMW-Fahrer stach im negativen Sinne besonders hervor. Mit 144 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h passierte er die Messstelle. Es bleibt dabei: Der öffentliche Verkehrsraum ist keine Rennstrecke Außerdem fiel ein Motorradfahrer aufgrund zügiger Fahrweise im Grenzgebiet auf. Unsere Kollegen stellten den Fahrer und seinen Sozius zu Rede. Schnell wurde klar, warum die beiden es so eilig hatten. Der Sozius führte Betäubungsmittel mit sich, der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde zur Blutprobenentnahme gebeten./Stap (322)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell