Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Polizei nimmt Tankbetrüger vorläufig fest

Willich (ots)

Am Mittwoch beobachtete ein Kunde einer Tankstelle auf der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Willich gegen 15.00 Uhr, wie ein Mann an der Tankstelle mehrere Kanister, die im Kofferraum seines Pkw standen, mit Kraftstoff füllte, sich anschließend ins Auto setzte und wegfuhr. Er informierte den Angestellten der Tankstelle und man rief die Polizei. Einsatzkräfte stellten bei der Fahndung den flüchtigen Pkw mit niederländischem Kennzeichen auf der Aachener Straße fest und hielten ihn an. Am Steuer saß ein 53-jähriger Niederländer. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte mehrere Kanister mit etwa 300 Liter Kraftstoff sowie weitere niederländische Kfz-Kennzeichen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Pkw nicht zugelassen war. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen gehörten auch nicht zu dem Fahrzeug. Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen, den Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der 53-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (318)

