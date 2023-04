Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer stürzt - Blutprobe

Willich (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:20 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Willicher auf dem Radweg der Bahnstraße. Als er am Kreisverkehr aus Richtung Sankt-Töniser-Straße den Fußgängerüberweg die Straße überquerte, stürzte er mit seinem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung. Ein Zeuge des Unfalls informierte Polizei und Rettungskräfte. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Willicher Alkohol getrunken hatte und möglicherweise auf Grund dessen gestürzt war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, in einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (320)

