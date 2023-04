Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Im Portrait: Bezirksdienstbeamter POK Willy Meertz

Brüggen (ots)

Die berühmten 100 Tage hat POK Willy Meertz schon fast hinter sich. Er hat sich gut in seine neue Aufgabe eingearbeitet, die er zu Jahresbeginn übernommen hat. Sein Vorgänger war PHK Elmar Wellmanns, der seit 2018 als Bezirksdienstbeamter in Brüggen tätig war. Zuvor war Elmar Wellmanns im Bezirk St. Hubert und Tönisberg tätig. Ende des Jahres trat er dann in den wohlverdienten Ruhestand ein. POK Willy Meertz ist 54 Jahre alt und bezeichnet sich ehrlich und selbstbewusst als Dorfkind. In seinem Bezirk kennt er sich sehr gut aus. Die Menschen und die niederrheinischen Besonderheiten sind ihm sehr vertraut, denn: Sein Kindergarten steht in Lüttelbracht, seine Grundschule steht in Born, sein Gymnasium steht in Dülken (AMG). Er ist Vereinsmitglied bei TURA Brüggen, hat hier, ebenso wie für "Jungblut Born", jahrelang Fußball gespielt. Er engagiert sich in den Bruderschaften Laar und Dam-Birth und war auch einige Jahre im Marinezug der St. Nikolaus Bruderschaft Brüggen aktiv. Willy Meertz ist zudem Mannschaftsmitglied im Schachklub Turm Brüggen. Auch dienstlich ist er im Kreis Viersen fest verwurzelt. Nach seinem Studium an der Fachhochschule in Düsseldorf versah er auf den Wachen Viersen und Nettetal, und später beim Einsatztrupp seinen Dienst. Nun kümmert er sich voller Hingabe um die Belange in Brüggen, Bracht und Born. "Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben und auch darauf, diese mit den Menschen gemeinsam zu bewältigen!", so POK Willy Meertz. Info: Den Bezirksdienstposten in Brüggen finden Sie auf der Klosterstraße 38 in Brüggen. Die Öffnungszeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 - 18 Uhr. /wg (319)

