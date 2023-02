Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Glätteunfälle mit Verletzten

Glättebedingt kam es im Kreis Coesfeld am Montag (06.02.23) zu mehreren Unfällen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. In zwei Fällen kamen Personen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Gegen 6.55 Uhr war ein 55-jähriger Autofahrer aus Dülmen auf der Coesfelder Straße stadtauswärts unterwegs. Vor ihm fuhr ein Auto. Dessen Fahrer stoppte wegen eines Auffahrunfalls ohne Verletzte, der kurz zuvor auf Höhe der A43 passiert war. Auch der 55-jährige Dülmener wollte bremsen. Aufgrund der Straßenverhältnisse rutschte er jedoch weiter. Um nicht auf das nun vor ihm stehende Auto aufzufahren, wich der Dülmener auf die linke Fahrbahn aus. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 57-jährigen Mannes aus Laer. Mit einem Rettungswagen kam der leicht verletzte 55-jährige Dülmener in ein Krankenhaus.

Gegen 7.25 Uhr kollidierte ein 37-jähriger Autofahrer aus Münster mit einem Baum in der Billerbecker Bauerschaft Esking. Er befuhr die K38 in Richtung Darfeld. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab. Die Beifahrerseite des Autos prallte gegen einen Baum. Zur Unfallzeit war die Straße an der Stelle glatt. Ein Ersthelfer versorgte den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Münsteraner in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt.

