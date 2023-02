Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg/Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen

Coesfeld (ots)

Unter dem Vorwand Decken verkaufen zu wollen, verschaffte sich eine unbekannte Frau am Freitag (4.2.) gegen 15.15 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Dülmener Seniorin. Die Dülmenerin bewohnt eine Wohnung in einer Außenwohngemeinschaft des Heilig-Geist-Stift. In der Wohnung bat die Unbekannte die Seniorin darum sich in der Wohnung umsehen zu dürfen. Dabei lenkte sie die Seniorin ab und stahl eine Geldbörse mit Bargeld. Personenbeschreibung: weiblich, ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dunkle schulterlange Haare, normale Statur, akzentfreies deutsch. Zur Bekleidung kann lediglich gesagt werden, dass sie einen schwarzen Mantel trug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

