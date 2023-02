Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am Freitag (03.02.23) haben Zeugen die mutmaßliche Komplizin der Diebin festgehalten. Gegen 13.25 Uhr war eine 82-jährige Coesfelderin in einem Geschäft an der Letter Straße einkaufen. Eine unbekannte Frau entwendete der Seniorin das Portemonnaie. In einer Drogerie beobachtete eine Zeugin kurz darauf, wie die mutmaßlichen Diebin mit ihrer mutmaßlichen Komplizin die Beute in Augenschein nahmen. Sie informierte die 54-jährige Begleiterin der Seniorin über ihre Beobachtung, woraufhin sie auf die mutmaßliche Taschendiebin zuging. Als sie die Tatverdächtige festhalten wollte, schlug diese in Richtung der 54-Jährigen, traf sie aber nicht. Jedoch gelang es ihr, die mutmaßliche Komplizin bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese erhielt einen Platzverweis. Die tatverdächtige Diebin flüchtete in Richtung Krankenhaus.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,68 Meter groß - lange schwarze Haare - kräftig - schwarze Jacke - schwarze enge Hose - osteuropäisches Erscheinungsbild - rund 25 Jahre alt

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell