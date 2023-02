Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei nachdem am vergangenen Freitag (3.2.) im Zeitraum von ca. 10.00 bis 10.30 Uhr ein geparkter blauer Hyundai I10 beschädigt wurde. Der Hyundai war auf den Parkplatz am Kino geparkt. Die Beschädigungen befinden sich am vorderen linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell