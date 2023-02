Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, L671/Betrunkener Autofahrer verunfallt

Coesfeld (ots)

Im Straßengraben landete das Auto eines 21-jährigen Münsteraners nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag (5.2.) gegen 02.00 Uhr ereignete. Er befuhr mit seinem Auto die L671 in Richtung Capelle. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Als Zeugen an der Unfallstelle vorbei kamen, war der Fahrzeugführer nicht vor Ort. Er kehrte kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Münsteraner wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die eingesetzten Polizeibeamten sicher und fertigten die entsprechenden Anzeigen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell