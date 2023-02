Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Um eine Kollision mit einem dunklen Auto zu verhindern, bremste ein 16-jähriger Rollerfahrer am Montag (06.02.23) stark ab und stürzte. Gegen 7 Uhr befuhr er die Lüdinghauser Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Bischof-Kaiser Straße wollt der Jugendliche nach rechts in den Baumschulenweg abbiegen. Aus der Bischof-Kaiser-Straße kommend fuhr der unbekannte Autofahrer über die Kreuzung in Richtung Bahnhof. Nach dem der Jugendliche gestürzt war, kümmerte sich der Autofahrer nicht um seine Anschlusspflichten. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt, verzichtete vor Ort jedoch auf einen Rettungswagen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

