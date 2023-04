Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Die Kriminalprävention rät: Einbruchschutz durch Sicherungstechnik

Kreis Viersen (ots)

Ein guter Schutz durch den Einbau von mechanischer Sicherheitstechnik ist die Basis für einen soliden Einbruchschutz. Einbrecher wählen für den Einstieg oft leicht zu erreichende Fenster und Fenstertüren, Haus- und Wohnungseingangstüren sowie Kellerzugänge. Die Kriminalpolizei rät:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherheitstechnik. - Lassen Sie die Sicherheitstechnik fachgerecht von Unternehmen montieren.

-Denken Sie über die Installation von SmartHome Produkten nach. Diese können als Ergänzung zur mechanischen Sicherheitstechnik zusätzliche Sicherheit bieten.

Das Experten-Team der Kriminalprävention bietet monatlich Gruppenberatungen zum Einbruchschutz an. Die nächste Beratung am 12. April ist schon so gut wie ausgebucht. Aber schon jetzt können sie sich für die darauffolgende Beratung am 10. Mai anmelden. Beginn ist 18.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Hinterlassen Sie auf unserem Anrufbeantworter mit der Nummer 02162/377-3137Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück. Infos dazu auch unter https://viersen.polizei.nrw. /wg (317)

