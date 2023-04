Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche schießen mit Softairpistole auf Linienbus

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, hielt sich ein 38-Jähriger gegen 15 Uhr in einem Linienbus auf. An der Haltestelle Stadtmitte bemerkte er eine Gruppe Jugendlicher. Die Personen hantierten mit einer täuschend echt aussehenden Pistole. Von der gegenüberliegenden Haltestelle aus posierten sie mit der Waffe und zielten auf dem Bus. Kurz darauf trafen offenbar zwei Plastikgeschosse die Scheibe des Busses. Ein Schaden entstand jedoch nicht. Die eilig hinzugerufene Polizei konnte die Unruhestifter ergreifen, als sie sich in Richtung Volkspark entfernten. Einer von ihnen trug die Federdruckpistole im Hosenbund. Die Beamten stellten jene und die dazugehörige Munition sicher. Die Gruppe bestand auf Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Einen 13- und einen 16-Jährigen nahmen die Polizisten mit auf die Wache, um sie dort an ihre Erziehungsberechtigen zu übergeben. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell