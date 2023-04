Polizei Hagen

POL-HA: Raub am Berliner Platz - Täter und Opfer werden festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, begegneten sich ein 23-Jähriger und ein 48-Jähriger gegen 17 Uhr am Berliner Platz. Beide kannten sich flüchtig. Der Jüngere fragte den Älteren nach Geld. Als dieser keines übergab, schlug ihn der 23-Jährige nieder und stahl 200 Euro aus der Brieftasche seines Opfers. Danach floh er in Richtung Wehringhausen. Der 48-Jährige verfolgte ihn bis zu einem Wohnhaus. Dabei forderte er sein Geld zurück, woraufhin der Räuber ihm das Mobiltelefon aus der Hand schlug. An dem Haus kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei welcher der 48-Jährige gewürgt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte den 23-Jährigen ausfindig machen. Ein Tierabwehrspray, welches er mit sich führte, beschlagnahmten die Beamten. Ihn selbst nahmen sie vorläufig fest. Bei einer Überprüfung der Personalen des Opfers bemerkten die Ermittler, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Auch ihn nahmen die Polizisten mit zum Polizeigewahrsam. (hir)

