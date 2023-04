Polizei Hagen

POL-HA: Neunjähriges Kind von Bus am Bodelschwinghplatz angefahren

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein in Hagen lebendes neunjähriges Kind ist am Montagabend (03.04.2023) von einem Linienbus angefahren und leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Busfahrer befuhr gegen 18 Uhr die Wehringhauser Straße. Im Bereich des Bodelschwinghplatzes nahm er eine größere Anzahl von Erwachsenen und Kindern wahr und bremste daraufhin seinen Bus ab. Plötzlich ist ein neunjähriges Kind vom Gehweg aus auf die Straße gesprungen und trotz sofortiger Vollbremsung des Busses mit diesem kollidiert. Das Kind verletzte sich bei dem Vorfall leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (sch)

