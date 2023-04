Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten ziehen betrunkenen Fußgänger aus dem Verkehr

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag, 03.04.2023, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 22:15 Uhr ein Betrunkener auf der Wehringhauser Straße auf. Er torkelte über die Straße und blieb immer wieder auf der Fahrbahn stehen. Als die Beamten ihn ansprachen und anwiesen, die Straße zu verlassen, verhielt er sich verbal aggressiv. Die Polizisten rieten ihm, den Alkoholkonsum einzustellen und nach Hause zu gehen. Der 35-Jährige ging jedoch zunächst in einen Kiosk, kaufte weiteren Alkohol und schritt erneut pöbelnder Weise auf die Fahrbahn. Zum Schutz seiner Person und zum Schutz des Straßenverkehrs, sowie zur Verhinderung von Straftaten, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. (hir)

