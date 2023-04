Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder decken Drogenverstecke in zwei Wohnungen auf - Zwei Festnahmen erfolgt

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 03.04.2023, gingen Zivilfahnder des Hagener Einsatztrupps nach intensiven Ermittlungen Hinweisen zu Drogenverstecken in Haspe nach. Gegen 16 Uhr erfolgten zwei Durchsuchungen der verdächtigen Wohnungen, nachdem die Hagener Staatsanwaltschaft Beschlüsse beim Gericht beantragt hatte. In den Wohnungen hielten sich unter anderem die zwei später vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen (20, 24) auf. Bei der polizeilichen Maßnahme wurden die Beamten fündig. Sie beschlagnahmten Kokain in nicht geringer Menge, Marihuana, mehrere tausend Euro Bargeld, ein Pfefferspray in der Größe eines Feuerlöschers, Utensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln, Mobiltelefone und zwei Schreckschusspistolen. Die Ermittler legten mehrere Anzeigen vor und werten jetzt die gewonnen Erkenntnisse aus. (hir)

